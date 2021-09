Business news: Messico, stime preliminari agosto, economia in calo dello 0,2 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Messico dovrebbe crescere a giugno del 14,7 per cento su anno, facendo segnare il quarto mese consecutivo di ripresa. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando l'indicatore opportuno dell'attività economica (Ioae). Il dato, con un indice di fiducia del 95 per cento, si compone di un calo dello 0,5 per cento del manifatturiero e una stagnazione del comparto dei servizi. L'Ioae rappresenta una stima della variazione dell'Igae (indice globale dell'attività economica), con il quale si misura il prodotto interno lordo su base mensile e non trimestrale. Se confermato, si tratterebbe del terzo calo su mese consecutivo, una striscia negativa iniziata con il -0,9 per cento di giugno, prova di un rallentamento nella ripresa, pur certa, dell'economia del Paese nordamericano. (Res)