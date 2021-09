Germania: Laschet (Cdu-Csu), ritardo in protezione clima è responsabilità ambientalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritardo della Germania nella protezione del clima non è responsabilità della politica, ma di un movimento ambientalista che “troppo a lungo” ha protestato contro l'energia nucleare e non contro il carbone. È quanto affermato dal candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, durante il confronto con gli sfidanti, in onda sull'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz, per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) nonché Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck. Secondo Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, in Germania le centrali elettriche a carbone avrebbero dovuto essere chiuse “20 anni fa”. Come stabilito dal governo federale, la decarbonizzazione del Paese verrà completata per gradi entro il 2038. Secondo il candidato cancelliere della Cdu-Csu, la lotta al cambiamento climatico e la transizione energetica devono essere affrontate con un approccio coordinato, internazionale ed europeo. (Geb)