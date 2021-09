© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto al capo del Dap, Bernardo Petralia, di annullare gli impegni per la giornata di domani, per andare di persona nel carcere di Frosinone, a fronte della gravità di quanto successo. È quanto si apprende da fonti del ministero di via Arenula. Un detenuto nel carcere di Frosinone ha esploso alcuni colpi di pistola contro altri reclusi. (Rin)