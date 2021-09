Russia: presidente Consiglio federale, ingerenze esterne senza precedenti a elezioni Duma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è stata un’ingerenza esterna senza precedenti alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento). Lo ha detto la presidente del Consiglio della Federazione (camera alta del Parlamento), in onda sull’emittente televisiva “Rossija 1”. “Molto prima di avvicinarsi alle elezioni, quando la campagna elettorale era appena iniziata, è partita in concomitanza la diffamazione nell'opinione pubblica europea, la pressione sui nostri cittadini”, ha detto Matvienko. “È positivo il fatto che abbiamo un sistema elettorale stabile, che abbiamo un sistema legale con gli strumenti adatti per combattere i tentativi di interferire nei nostri affari interni", ha detto la presidente del Consiglio della Federazione. (Rum)