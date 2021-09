M5s: Castelli, non ci siamo mai risparmiati con nostri valori ed etica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte persone chiedono di unirsi a noi, ora è nuovamente possibile iscriversi al Movimento cinque stelle. Unn percorso lungo, fatto di scelte che ci hanno fatto crescere. In questi anni non ci siamo mai risparmiati e siamo qui. Al governo, in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni, a lavorare e lottare ogni giorno per il bene comune e per migliorare la qualità della vita delle persone. Con i nostri valori e la nostra etica”. Lo scrive, sui social, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. (Rin)