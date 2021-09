Business news: Brasile, Toyota annuncia stop produzione a Indaiatuba per mancanza componenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica giapponese Toyota ha annunciato la sospensione delle attività nello stabilimento brasiliano di Indaiatuba per dieci giorni a causa della mancanza di componenti necessarie all'assemblaggio delle autovetture, in particolare micro-chip. L'interruzione della produzione è programmata tra il 13 e il 22 ottobre. A 1.000 dei 1.500 operai dello stabilimento saranno imposte ferie collettive. "Nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto nel tempo per gestire la mancanza di componenti che colpisce la filiera globale a causa dagli effetti della pandemia di Covid-19, è inevitabile un nuovo stop", si legge in una nota inviata dalla compagnia al quotidiano "G1". La produzione e il rientro dei dipendenti è previsto per lunedì 25 ottobre. (Res)