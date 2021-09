Business news: Brasile, Bolsonaro aumenta tasse su transazioni finanziarie per pagare reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo che aumenta le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Iof) sulle operazioni di credito di persone giuridiche e persone fisiche. Le nuove tariffe saranno in vigore dal 20 settembre al 31 dicembre 2021. Per i privati, il tasso attuale aumenta dal 3 per cento annuo al 4,08 per cento. Per quanto riguarda le persone giuridiche, il tasso annuo passa dall'1,5 per cento annuo al 2,04 per cento. Lo scopo della misura è generare entrate extra per finanziare Auxilio Brasil, il nuovo programma sociale di sostegno al reddito delle famiglie bisognose che sostituirà Bolsa Família (molto simile al reddito di cittadinanza). Il decreto con le nuove regole è stato pubblicato questa mattina in Gazzetta ufficiale. Trattandosi di un atto di competenza esclusiva del presidente, il decreto è immediatamente valido e non necessita dell'approvazione del parlamento. (Res)