Germania: Laschet (Cdu-Csu), coalizione con democratici, no a estremisti

- Il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, ha dichiarato che formerebbe una coalizione di governo con “tutti i partiti democratici”, dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre. Allo stesso tempo, Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ha escluso ogni alleanza tra i democristiano-conservatori e gli “estremisti” di Alternativa per la Germania (AfD), formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nella destra radicale, e La Sinistra. Il candidato cancelliere di Cdu e Csu si è espresso durante il confronto con gli sfidanti, trasmesso dell'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz, per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nonché Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck. (Geb)