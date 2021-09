Roma 2021: Raggi, pronta a confronto anche con Meloni e Salvini, non mi tiro indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sfidato Giorgia Meloni a un confronto pubblico in vista del voto a Roma. Avrei voluto misurarmi con Enrico Michetti ma, da settimane, continua a sottrarsi a qualsiasi confronto". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente di Roma e ricandidata del M5s, Virginia Raggi. "Ieri Giorgia Meloni ha detto che Michetti non ha motivo di fare dibattiti. Io credo che Michetti, se vuole guidare la città, invece debba farsi conoscere proprio attraverso incontri pubblici - aggiunge Raggi -. Quanto ai confronti, io non mi tiro indietro, anzi rilancio: se Michetti non se la sente o non ce la fa, sono pronta a confrontarmi pubblicamente con Giorgia Meloni o Matteo Salvini. Inoltre, se Michetti si degna di presentare un programma di governo potremmo parlare anche di qualche (sua) idea sul futuro della città", conclude la sindaca. (Rer)