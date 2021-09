Germania: Scholz (SpD), priorità salario minimo a 12 euro all'ora e pensioni stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del salario minimo a 12 euro all'ora e la stabilità delle pensioni sono le priorità che il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ha esposto nel suo intervento introduttivo al confronto con gli sfidanti, in onda sull'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche Armin Laschet, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), per il proprio partito e l'Unione cristiano-sociale (Csu), nonché Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck. Qualora ottenesse l'incarico di cancelliere, Scholz, ministro delle Finanze dal 2018, intende agire anche per “fermare il cambiamento climatico” e aumentare le tasse per i redditi più elevati. (Geb)