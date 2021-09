Carceri: Branchi (Fp Cgil) su spari a Frosinone, situazione ormai fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo accettare una situazione così aberrante il sistema penitenziario è ormai inevitabilmente compromesso, nelle sue sfaccettature generali". Lo dichiara in una nota Stefano Branchi, Fp Cgil Roma e Lazio, in merito alla notizia dell'ennesima aggressione nel carcere di Frosinone, oggi pomeriggio, dove un detenuto ha impugnato un'arma ed ha minacciato poliziotti penitenziari e detenuti, all'interno di una sezione detentiva. "Carenze organiche, di strumenti, di formazione, di risorse e strutture obsolete sono ormai la punta dell'iceberg che portano ormai a ricadute sempre più frequenti e preoccupanti per l'incolumità psico-fisica di lavoratrici e lavoratori. Urgono serie politiche di investimento nelle carceri – prosegue Branchi - prima che sia troppo tardi, o forse lo è già. Abbiamo più volte stigmatizzato serie precarietà e problematiche che, quotidianamente, mettono in discussione l'ordine e la sicurezza, oltre a chiedere un rafforzamento dell'esecuzione penale esterna. Nessuno potrà fare finta di niente, la Fp Cgil non indietreggia nella lotta e rivendicazione", conclude.(Com)