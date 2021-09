Roma: Figliomeni (Fd'I), potenziare personale per scongiurare caos tessere elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare il personale per scongiurare il caos delle tessere elettorali. "Siamo molto preoccupati da quanto leggiamo dagli organi di stampa, ma soprattutto da quanto ci comunicano i cittadini che, nonostante alcuni abbiano cambiato la residenza nello scorso mese di gennaio e, seppure abbiano ricevuto anche i controlli previsti dalla legge grazie al lavoro incessante dei dipendenti che sono gravemente sotto organico, ancora non sono nella condizione di poter ricevere le tessere elettorali". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Una giunta Raggi che, troppo presa nella propaganda, ha allargato troppo i tempi per allineare le piattaforme di tutti gli uffici romani e non considerando il fatto che sotto le elezioni l'aggiornamento della piattaforma sarebbe stato fondamentale per i dati anagrafici - aggiunge Figliomeni -. Il risultato è che a distanza di 15 giorni dalle elezioni il caos regna sovrano. Il Sindaco Raggi invece di gridare alla rinascita cerchi di adempiere alle funzioni delegate dallo Stato potenziando gli uffici che in questa fase sono in grave sofferenza", conclude Figliomeni. (Com)