Regno Unito-Iran: caso Nazanin Zaghari-Ratcliffe, marito auspica in aiuto ministra Esteri

- Richard Ratcliffe, il marito di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina britannica detenuta in Iran dal 2016, ha detto che affronterà il caso di sua moglie con la nuova ministra degli Esteri, Liz Truss. Zaghari-Ratcliffe, cittadina londinese di 43 anni, attualmente sta scontando la seconda di due pene detentive e si trova in libertà vigilata dopo essere stata condannata per propaganda contro il regime iraniano. Ratcliffe, parlando all’emittente radiotelevisiva “Bbc”, ha detto che impedirle di tornare a casa equivale a "prenderla in ostaggio". Annunciando una sua conversazione telefonica con Truss, il marito di Nazanin Zaghari-Ratcliffe ha dichiarato di auspicare che la nuova ministra possa parlare della questione con l’omologo iraniano a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York la prossima settimana. Ratcliffe ha affermato di voler vedere "passi avanti decisi" e "chiari" contro l'Iran a causa della detenzione di sua moglie e di altri cittadini britannici. "Non c'è stato alcun motivo per la parte iraniana per continuare a tenere Nazanin, per continuare a detenere altre persone, e quindi abbiamo visto che ora ci sono più cittadini britannici in prigione di quella che c'era quando Nazanin fu presa per la prima volta”, ha detto Richard Ratcliffe. (Rel)