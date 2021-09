Camera: Fico, rafforzare i rapporti fra Parlamenti è di importanza cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è concluso oggi il G7 dei Parlamenti nel Regno Unito. Sono stati tre giorni di grande confronto e condivisione con i miei omologhi. Ringrazio lo speaker della House of Commons Hoyle per l’organizzazione di questa riunione che abbiamo potuto svolgere in presenza". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Rafforzare i rapporti fra Parlamenti, e quindi fra i cittadini, è di importanza cruciale. Perché intensificare il dialogo, scambiarsi buone pratiche, ricercare posizioni comuni, ci rende più forti per affrontare le sfide cruciali del nostro tempo. Il confronto però non si ferma a questi giorni. Temi come la sostenibilità ambientale saranno al centro di altri appuntamenti che stiamo organizzando, a partire dalla COP parlamentare di Roma di ottobre", conclude.(Rin)