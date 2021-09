Russia: elezioni Duma, chiuse le urne a Mosca, al via lo spoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di voto per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) a Mosca sono terminate: i seggi elettorali sono stati chiusi e le schede elettroniche non vengono più emesse. E' quanto riferito dal canale Telegram della sede pubblica per il monitoraggio delle elezioni nella capitale russa. "Per i prossimi 15 minuti saranno accettate solo quelle che gli utenti hanno aperto alle 19:59 (le 18:59 in Italia)", si legge nel messaggio. Si è conclusa anche la votazione in tutta la parte centrale della Russia ed è iniziato lo spoglio dei voti. (Rum)