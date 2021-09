© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza complessiva di coloro che hanno utilizzato il voto elettronico alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) a Mosca è stata del 96,5 per cento. Secondo quanto riferito dal sito web per il monitoraggio del voto elettronico nella capitale, hanno votato 1.943.590 persone attraverso la modalità a distanza. (Rum)