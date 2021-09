Francia: Le Drian incontra ambasciatori richiamati da Usa e Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha ricevuto oggi gli ambasciatori francesi richiamati dagli Stati Uniti e dall'Australia per discutere con loro le conseguenze dell'attuale crisi diplomatica sorta con i due Paesi partner. E' quanto si legge in un comunicato del ministero degli Esteri. "Le Drian ha ricevuto oggi gli ambasciatori francesi negli Stati Uniti e in Australia dopo il loro richiamo per consultazioni per discutere con loro le implicazioni strategiche dell'attuale crisi e trarre con loro delle conclusioni", si legge nella nota. La sigla della nuova alleanza Aukus fra Australia, Regno Unito e Stati Uniti ha determinato l'annullamento dell'accordo fra il gruppo cantieristico francese Naval Group e Canberra relativo a una commessa per la fornitura di sottomarini da destinare alle Forze armate. In risposta a tale atto, il ministero degli Esteri francese ha richiamato gli ambasciator in Australia e negli Stati Uniti per tenere delle consultazioni. (Frp)