Roma 2021: Michetti, su taxi ed Ncc nessuna promessa o accordo, serve regolamentazione

- "È necessario fare chiarezza sulla questione taxi ed Ncc. Sto incontrando tutte le associazioni, comprese quelle dei noleggio con conducente. Non sono stati presi accordi con nessuno o fatte promesse. La mia linea è quella della lotta ad ogni forma di abusivismo". Lo dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra di Roma Enrico Michetti. "Abbiamo ascoltato i problemi e tireremo le somme per gestire al meglio ogni tipo di situazione. Nonostante la mia chiarezza e trasparenza, però, qualcuno sta tentando di tirarmi per la giacca per farmi litigare con una o l’altra associazione - aggiunge Michetti -. Lo dico con chiarezza: io sono per il rispetto della legalità e delle norme e continuerò a battermi per portare avanti questa linea. Serve una regolamentazione seria che vada in direzione del rispetto del lavoro e dei lavoratori", conclude. (Com)