Business news: Brasile, nasce società di gestione energia nucleare per facilitare privatizzazione Eletrobras

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha istituito con decreto la Impresa brasiliana di partecipazioni nell'energia nucleare e bi-nazionale (ENBpar), passo necessario per accelerare il processo di privatizzazione della compagnia statale dell'elettricità (Eletrobras). La nuova nata erediterà da Eletrobras la gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e della centrale nucleare di Angra dos Reis, strutture strategiche che rimarranno così in mano pubblica al termine della auspicata dismissione. L'auspicio è che la stessa vendita di Eletrobras, alleggerita delle due centrali, possa risultare più agevole. Si tratta di un meccanismo previsto nella legge contenente le linee guida per l'Offerta pubblica iniziale (Ipo) delle azioni della Eletrobras, promulgata dal presidente Bolsonaro a luglio. (Res)