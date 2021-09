Russia: exit poll, alla Duma entrano quattro partiti, vince Russia Unita col 45,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento) entreranno quattro partiti: Russia Unita con il 45,2 per cento; il Partito Comunista con il 21 per cento; il Partito liberaldemocratico con l’8,7 per cento e Russia Giusta con il 7,9 per cento. E’ quanto riferiscono gli exit poll di Insomar, basati sulle intenzioni di voto espresse dagli elettori all’uscita dai seggi. Per condurre gli exit poll sono stati selezionati 1.455 seggi elettorali in 825 centri urbani, nel rispetto della ripartizione amministrativo-territoriale delle regioni e della ripartizione del numero degli elettori iscritti per garantire la rappresentatività dei dati. Il sondaggio è stato condotto all'uscita degli elettori dai seggi durante i tre giorni elettorali. Fra il 17 settembre e oggi, domenica 19 settembre, hanno partecipato alla rilevazione in totale 438.218 persone. (Rum)