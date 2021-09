© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia Unita è il primo partito alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) con il 38,7 per cento dei voti. È quanto emerge dai dati preliminari della Commissione elettorale centrale (Cec) mentre è in corso lo scrutinio dei voti espressi negli ultimi tre giorni dagli elettori russi. Al momento sono state elaborate circa il 9 per cento delle schede elettorali. (segue) (Rum)