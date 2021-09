Germania: Laschet (Cdu-Csu), priorità a crescita e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia, gli sgravi fiscali e la sicurezza, sia interna sia esterna, sono le priorità che il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, ha esposto nel suo intervento introduttivo al confronto con gli sfidanti, in onda sull'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz, per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nonché Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck. Per Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, “è sbagliato” aumentare le tasse, che invece devono essere diminuite sia per le imprese sia per i redditi medi e bassi. (Geb)