Germania: Laschet (Cdu-Csu), l'Hartz IV non è una professione

- Il programma di politiche sociali e del lavoro Hartz IV, adottato dal governo federale, il programma di politiche del lavoro e sociali adottato dal governo federale nel 2005, “non è una professione”. È quanto affermato dal candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, durante il confronto con gli sfidanti, in onda sull'emittente televisiva “Pro Sieben”. In corsa per la Cancelleria sono anche il ministro delle Finanze Olaf Scholz, per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) nonché Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck. Laschet ha criticato sia i destinatari dei sussidi dell'Hartz IV che rifiutano le offerte di lavoro sia i Verdi, che propongono di aumentare i contributi del programma ed eliminare le sanzioni. (Geb)