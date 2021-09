Business news: Brasile, governo inaugura linea trasmissione energia eolica e solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha inaugurato una nuova linea di trasmissione elettrica che faciliterà il trasporto di energia prodotta negli impianti eolici e solari nella regione del nord-est verso il resto del Paese. Una struttura che dovrebbe permettere da subito di alleggerire la pressione sulle centrali idroelettriche, la cui produzione è fortemente ridotta a causa della grave siccità in corso. All'evento, che si è svolto presso il municipio di Janauba, nello stato di Minas Gerais erano presenti il ministro dell'Energia, Bento Albuquerque, il direttore generale dell'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel), André Pepitone, e il direttore generale dell'Operatore del sistema elettrico nazionale (Ons), Luiz Carlos Ciocchi. "Come cittadino e ministro, sono orgoglioso di apprezzare progetti come questo. La generazione solare è cresciuta del 200 per cento negli ultimi tre anni in Brasile. Questi sono grandi investimenti", ha detto Albuquerque. (Res)