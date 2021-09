Russia: elezioni Duma, Russia Unita in testa in 131 collegi uninominali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia Unita è il primo partito in 131 collegi uninominali dove si è votato per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). E' quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec) dopo aver scrutinato il 12,68 per cento delle schede. Stando ai dati, il Partito comunista è in testa in dieci seggi, mentre Russia Giusta in cinque. Al momento i candidati del Partito liberaldemocratico, Jabloko, del Partito dei pensionati, Rodina e New People non sono in testa in alcuno dei collegi uninominali. (Rum)