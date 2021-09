Russia: Zjuganov (Partito comunista), elettori ci hanno ascoltato e votato per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori hanno ascoltato la proposta, creduto nelle promesse e votato per il Partito comunista della Federazione Russa. E' quanto dichiarato dal leader della forza politica, Gennadj Zjuganov, che si è detto ottimista sui primi risultati elettorali ottenuti dai comunisti alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). Stando ai dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale (Cec), infatti, il partito di Zjuganov si attesta a circa il 25 per cento dei voti, al secondo posto nei consensi. "L'elettore ci ha ascoltato, ci ha creduto, ha votato per noi", ha detto Zjuganov. "Il nostro programma è assolutamente costruttivo, assolutamente reale ed estremamente necessario per il Paese", ha affermato il leader comunista. (Rum)