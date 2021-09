Trasporti: Raggi, da domani nuova linea bus 060 Ostia-Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani nuova linea bus 060 Ostia-Fiumicino. "In questi anni abbiamo lavorato molto per far rinascere Ostia e il litorale di Roma, attraverso progetti concreti per riportare investimenti e servizi sul territorio. A partire da domani, quest'importante area della nostra città avrà a disposizione anche il suo primo collegamento diretto con l'aeroporto di Fiumicino". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Partirà infatti la nuova linea 060, un servizio strategico per tanti residenti e lavoratori del X Municipio e di tutto il quadrante. Nell'area di Ostia e Acilia abbiamo dato il via a una riorganizzazione generale della rete, per facilitare gli spostamenti e velocizzarli - aggiunge Raggi -. Portiamo avanti così il nostro lavoro per migliorare la rete bus, dopo aver investito nel rinnovo di oltre la metà della flotta per portare nuovi mezzi soprattutto nelle periferie. Per tutti i dettagli sulla nuova rete di Ostia/Acilia potete consultare il sito di Roma servizi per la mobilità", conclude la sindaca. (Rer)