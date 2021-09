Viabilità: Anas, provvisoriamente chiusa statale 341 “Gallaratese” in provincia di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Anas informa che la strada statale 341"Gallaratese" è temporaneamente chiusa al traffico nel territorio comunale di Gallarate, in provincia di Milano, a causa delle forti piogge che hanno causato il versamento in carreggiata di fango e detriti a seguito di un smottamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)