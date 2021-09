Francia: primarie Eelv, Jadot e Rousseau al secondo turno per eleggere candidato a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yannick Jadot e Sandrine Rousseau passano al secondo turno delle primarie del partito ambientalista francese Europa Ecologia I Verdi (Eelv), rispettivamente, con il 27,7 e il 25,1 per cento dei voti. È quanto emerge dalla fine della votazione per il primo turno, che vede uscire dalla competizione Delphine Batho (22,32 per cento), Eric Piolle (22,29 per cento) e Jean-Marc Governatori (2,35 per cento). I partecipanti al voto avevano tempo sino alle 17 per votare online. Sono stati quest'anno più di 122 mila le persone ad essersi registrate per eleggere il candidato ambientalista alle prossime presidenziali francesi del 2022, una cifra ben al di sopra del record che finora si attestava a 32 mila elettori nel 2011. Nel 2016 erano stati solo 16 mila i votanti. Il secondo turno delle primarie si svolgerà la prossima settimana, dal 25 al 28 settembre e gli iscritti saranno chiamati a votare nuovamente online. (Frp)