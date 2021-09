Yemen: Onu condanna con forza esecuzione di nove civili da parte di ribelli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha condannato con forza i ribelli yemeniti Houthi per l’esecuzione senza processo di nove civili (tra cui un minorenne), sospettati di essere coinvolti nell’assassinio del leader Saleh al Samad. L’Onu “si rammarica profondamente” delle esecuzioni degli Houthi, ha detto in un comunicato il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric. L'organizzazione inoltre “condanna con forza queste azioni, che sono il risultato di procedure giudiziarie che non sembrano aver soddisfatto i requisiti del giusto processo secondo il diritto internazionale”, prosegue la nota. (segue) (Nys)