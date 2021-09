Milano 2021: Ronzulli (FI), in pandemia toccato con mano differenza tra noi e sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi noi possiamo permetterci un grande lusso: quello della coerenza. La coerenza ai nostri valori liberali, è la ricetta che seguiamo dal lontano 1994: meno tasse più efficienza. Meno burocrazia più iniziativa privata. E' la bontà delle nostre idee, della nostra visione e della capacità amministrativa del centrodestra, è nei fatti”, lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, nel corso della manifestazione di partito 'Rialzati, Milano'. “Abbiamo toccato con mano in questo anno e mezzo di pandemia la differenza tra noi e loro. Mentre la sinistra negava e sottovalutava quanto stava accadendo, la Regione Lombardia metteva in piedi e organizzava la macchina per contrastare la pandemia prima negli ospedali e nelle rsa e poi negli hub vaccinali. Questa è storia, ed è una storia supportata dai numeri: la Lombardia è la prima regione ad aver raggiunto l'obiettivo dell'80 per cento della popolazione over 12 vaccinata fissato dal generale Figliuolo. Questa regione rappresenta un esempio che dovrebbe essere esportato anche altrove per sostenere la campagna vaccinale" ha concluso Ronzulli (Com)