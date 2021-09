Nord Macedonia: un milione di cittadini ufficialmente registrati al censimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un milione di cittadini macedoni si sono registrati al censimento in corso nel Paese balcanico. È quanto riferito dall’istituto statistico di Skopje. Come riferito dal ministro della Giustizia, Bojan Maricic, si sta “entrando nell’ultima fase del censimento che sta procedendo con successo dopo vent’anni”. Anche il premier macedone, Zoran Zaev, citato dall’agenzia di stampa “Mia” ha affermato che “il successo del censimento è una garanzia per un futuro sicuro del popolo macedone”. (Seb)