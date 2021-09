Russia: Servizio penitenziario, cittadino statunitense Whelan non è stato picchiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paul Whelan, un cittadino statunitense condannato per spionaggio in Russia, non ha subito un pestaggio mentre si trova in stato di detenzione in una colonia penale. È quanto riferito dal servizio penitenziario federale russo della Mordovia in una nota, respingendo le indiscrezioni pubblicate in merito e confermando che non sono state commesse violazioni contro il detenuto. "Le informazioni secondo cui il detenuto Paul Whelan sarebbero state picchiato da qualcuno nella struttura amministrativa della colonia penitenziaria non sono vere ma anzi sono da considerare una provocazione. I dipendenti dell'istituto di correzione non l'avrebbero permesso", si legge nella nota. L'intero periodo di permanenza di Whelan nella struttura amministrativa della colonia penale è stato registrato in video. "Questo cittadino ha visitato la sede dell'istituto di correzione per utilizzare il diritto legale di utilizzare il telefono, che i dipendenti gli hanno gentilmente fornito. Le registrazioni video sono a disposizione del Servizio penitenziario federale della Russia nella Repubblica di Mordovia e potranno essere inviato alle autorità competenti per una valutazione legale delle azioni dei dipendenti e del comportamento del condannato", si legge nella nota. (Rum)