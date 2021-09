Giustizia: Magistratura Indipendente, eletti nuovi vertici, buon lavoro a Luisa Napolitano e Angelo Piraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, all'esito di una partecipata Assemblea nazionale, caratterizzata da un ampio e costruttivo confronto, sono stati nominati i nuovi vertici del gruppo di Magistratura Indipendente". Lo annuncia in una nota la stessa Magistratura Indipendente. "I nuovi componenti del gruppo dirigente sono espressione di una confermata continuità e garanzia di ascolto di tutte le diverse sensibilità - spiegano i magistrati - e a loro spetta il compito di far fronte con autorevolezza alle importanti sfide che attendono la magistratura nel prossimo futuro. Il gruppo di Magistratura Indipendente esprime profonda gratitudine a Mariagrazia Arena e a Paola D’Ovidio per l'impegno profuso con coraggio e dedizione in questo ultimo biennio, per aver portato il gruppo ad aumentare i consensi, divenendo il polo di aggregazione di tutti i magistrati moderati. Alla nuova presidente Luisa Napolitano e al nuovo segretario generale Angelo Piraino i migliori auguri di un costruttivo e proficuo lavoro", conclude MI. (Ren)