Onu: ministro Esteri Mekdad guiderà la delegazione della Siria a New York

- Una delegazione siriana, guidata dal ministro degli Esteri Faysal Mekdad, prenderà parte ai lavori della 76esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu (Unga), al via questa settimana a New York. Secondo il quotidiano filogovernativo siriano “Al Watan”, che cita “fonti informate”, la delegazione comprenderà anche il vice di Mekdad, ed ex rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Bashar al Jaafari. Il capo della diplomazia siriana dovrebbe parlare al dibattito generale dell’Unga il prossimo 26 settembre, secondo l’ordine degli interventi. (Res)