Germania: Scholz (Spd), aliquota fiscale al 45 per cento per redditi elevati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’aliquota massima al 45 per cento per i redditi più elevati: è questa la misura proposta dal candidato alle elezioni federali tedesche del 26 settembre del Partito socialdemocratico (Spd), Olaf Scholz, in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale del quotidiano “Bild”. Il candidato socialdemocratico ha sottolineato che, in cambio, allevierà il 95 per cento dei contribuenti. I single che guadagnano meno di 100 mila euro lordi all'anno e le persone sposate con meno di 200 mila euro lordi pagheranno meno tasse. Questa modifica del sistema fiscale potrà essere finanziata solo aumentando moderatamente le tasse per coloro che guadagnano molto di più. Il 63enne esponente politico dell’Spd si è identificato con gli elettori colpiti dalle tasse: “Le persone che guadagnano quanto me o molto di più possono fare qualcosa per dare un contributo maggiore al finanziamento della nostra comunità”. (segue) (Geb)