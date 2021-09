Germania: Scholz (Spd), aliquota fiscale al 45 per cento per redditi elevati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha anche posto due condizioni per un futuro accordo di coalizione: un aumento del salario minimo e una garanzia pensionistica. "Prometto ai cittadini: con me come cancelliere, il salario minimo sarà aumentato a dodici euro l’ora dall'anno prossimo", ha detto Scholz. "E garantisco che il livello pensionistico rimarrà stabile e l'età pensionabile non aumenterà ulteriormente", ha aggiunto il candidato socialdemocratico. Nei sondaggi, l'Spd è attualmente in testa a un tasso invariato di consensi pari al 26 per cento. Secondo il trend domenicale, che l'istituto di sondaggi Insa raccoglie settimanalmente per “Bild”, l'Unione (l’alleanza fra Unione cristiano-democratica e Unione cristiano-sociale) guadagna un punto e si attesta al 21 per cento. Questo dato va a scapito della del Partito liberaldemocratico (Fdp), che questa settimana perde un punto e si ferma al 12 per cento. I Verdi (15 per cento), Alternativa per la Germania (11 per cento) e La Sinistra (sei per cento) mantengono i valori della settimana precedente. (Geb)