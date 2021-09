Spagna: presidente Canarie, eruzione a La Palma è "storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eruzione in corso a La Palma, una delle Isole Canarie, è "storica". Così il presidente del governo delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, che ha invitato, tuttavia, la popolazione a mantenere "calma e prudenza" per evitare lesioni personali. Da circa due ore è in corso un'eruzione lungo la cresta vulcanica di Cumbre Vieja, dopo una settimana di intensa attività sismica nell'isola. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha posticipato la sua partenza per New York, dove parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per recarsi alle Canarie e seguire da vicino la situazione.(Spm)