Russia: elezioni Duma, invalidate sinora 8.500 schede

- Sono 8.500 le schede invalidate alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento). È quanto dichiarato dalla presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Ella Pamfilova, secondo cui il dato è aggiornato alle 17:30 ora di Mosca (le 16:30 in Italia). “In totale, in 54 seggi elettorali, sono state annullate 8.539 schede elettorali, ma questa cifra non è definitiva", ha detto Pamfilova nel centro informazioni della Cec. (Rum)