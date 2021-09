Roma: Fd'I, cohousing sociale cavallo di Troia per regalare case ai rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cohousing sociale cavallo di Troia per regalare case ai rom. "Abbiamo appena appreso dagli uffici del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma che negli ultimi tempi sono state messe a disposizione da parte del Dipartimento Politiche Abitative circa una trentina di alloggi Erp che erano tornati nella disponibilità del Comune, vuoi per decesso dell'avente diritto, vuoi per altre motivazioni attinenti alla cessazione del diritto". È quanto dichiara Fratelli d'Italia Roma in una nota a firma dei dirigenti romani Lavinia Mennuni e Giovanni Ottaviano, candidati all'Assemblea capitolina e il responsabile immigrazione-integrazione Giorgio Mori, candidato consigliere in XV Municipio. "La cosa che ci ha indignato è che tali immobili, invece di tornare nella disponibilità dei cittadini romani che attendono da anni fiduciosi in graduatoria, sono stati assegnati e stanno per essere assegnati nel progetto di cohousing sociale per il superamento dei campi rom proprio ai nomadi stessi che con ogni probabilità non erano nemmeno in graduatoria - continua la nota di Fd'I -. Si tratta di coloro che sono stati sgomberati recentemente dal campo della Monachina e di quelli che stanno uscendo da La Barbuta e di coloro che sono in procinto di uscire dall'area F di Castelromano. Questo fatto spiega anche le reazioni che tempo fa coinvolsero alcuni residenti di Via Codirossoni al momento dell'insediamento di alcuni sinti sgomberati dalla Barbuta. L'attribuzione formalmente è destinata per il tempo di due anni, ma non ci vuole un'intelligenza straordinaria per capire che quegli immobili alla scadenza non verranno rilasciati". (segue) (Com)