Roma: Fd'I, cohousing sociale cavallo di Troia per regalare case ai rom (2)

- "Considerato - continua la nota di Fd'I - che la giunta Raggi ha previsto di chiudere nel 2022 anche i campi di Candoni, Lombroso e Salviati 70 e 72 con la mediazione delle solite cooperative sociali, prevediamo che un progetto di cohousing strutturato in questo modo, avrà effetti devastanti anche e sopratutto verso tanti romani che da anni stanno aspettando fiduciosi una casa popolare, ancor più in epoca di emergenza economica figlia della pandemia. Le politiche sociali della giunta Cinquestelle di Virginia Raggi sono dunque in perfetta continuità con l'indirizzo politico delle sinistre nei precedenti venti anni. Per questa ragione solo un voto al centrodestra e al candidato Enrico Michetti è in grado di spezzare questo filo rosso che ha tenuto in piedi l'amministrazione di Roma per decenni, privilegiando il business sociale ella finta integrazione alle reali necessità dei cittadini", conclude la nota. (Com)