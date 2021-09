Germania: Lufthansa annuncia aumento di capitale di 2,1 miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il board esecutivo della compagnia aerea Lufthansa ha concordato un aumento di capitale di 2,1 miliardi di euro. Come si legge in un comunicato, il prezzo di sottoscrizione per ogni nuova azione di 3,58 euro corrisponde ad uno sconto del 39,3 per cento sul Terp, il prezzo di mercato. I nuovi titoli saranno offerti agli azionisti della società durante il periodo di sottoscrizione, che dovrebbe iniziare il 22 settembre 2021 e terminare il 5 ottobre successivo. La negoziazione dei diritti dovrebbe iniziare il 22 settembre 2021 e terminare il 30 settembre 2021. L'operazione è interamente sottoscritta da un consorzio di 14 banche. Inoltre, un certo numero di fondi e conti gestiti da BlackRock, Inc. hanno stipulato un contratto di sub-sottoscrizione per un totale di 300 milioni di euro e si sono impegnati a esercitare pienamente i propri diritti di sottoscrizione. Tutti i membri del Consiglio direttivo della società si sono altresì impegnati a partecipare all'aumento di capitale e ad esercitare integralmente tutti i diritti di sottoscrizione ricevuti in relazione alle proprie azioni. L'aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento della posizione patrimoniale del gruppo. (segue) (Geb)