Germania: Lufthansa annuncia aumento di capitale di 2,1 miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società utilizzerà i proventi netti per rimborsare la “partecipazione silenziosa” del Fondo di stabilizzazione economica (Fse) del governo tedesco per un importo di 1,5 miliardi di euro. Inoltre, la società intende rimborsare integralmente la seconda partecipazione silenziosa per un importo di un miliardo di euro entro la fine del 2021 e, inoltre, annullare gli importi non utilizzati entro la fine del 2021. L’Fse, che attualmente detiene 15,94 per cento del capitale sociale della società, si è impegnato ad avviare la cessione della propria partecipazione nella stessa non prima di sei mesi dal completamento dell'aumento di capitale, qualora lo sottoscriva. In tal caso, si legge nel comunicato, la dismissione dovrà essere perfezionata entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'aumento di capitale, a condizione che la società rimborsi le due partecipazioni silenziose come previsto. (Geb)