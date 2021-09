Giordania-Siria: primo incontro responsabili Difesa dall’inizio della guerra civile siriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore giordano, generale Yusuf al Hunaiti, ha incontrato oggi ad Amman il ministro della Difesa e omologo siriano, generale Ali Ayyub. Durante l’incontro, il primo del genere dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011, le parti hanno discusso degli sforzi congiunti nella lotta al terrorismo. Durante l’incontro Ayyub e Al Hunaiti hanno inoltre affrontato diverse questioni di interesse comune, su tutte il coordinamento per la messa in sicurezza delle frontiere fra i due Paesi e la situazione nel sud della Siria. Le parti hanno ribadito la necessità di proseguire la consultazione bilaterale, riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”, secondo cui l’incontro è giunto nel quadro del desiderio di approfondire il coordinamento bilaterale in ambito di sicurezza. (Res)