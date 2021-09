© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 20 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 14 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 10, Aula, riunione della IV Commissione.ore 14.30, Aula, riunione della I Commissione.ore 15.30, Aula, riunione della VII Commissione.ore 16, Torino, viale Paolo Thaon di Revel 10, il presidente della Regione partecipa alla cerimonia di chiusura del Giro d’Italia Solidale “Più Sport e più Emozioni - Triathlon solidale”ore 19.30, Moncalvo (AT), Orsolina, strada Caminata 28, il vicepresidente della Regione e l’assessore all’Agricoltura partecipano all'evento “Tuber Primae Noctis Tartufo Bianco d'Alba 2021: la Notte del Debutto" (Rpi)