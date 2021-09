© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEConferenza stampa sull'andamento e la prosecuzione della 'campagna vaccinazioni' nella regione. Intervengono il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, l'assessore alla protezione civile e il coordinatore della 'campagna' Pietro Foroni, Guido Bertolaso.Palazzo Lombardia - piazza Città di Lombardia (Sala Biagi - ingresso N4) (ore 13)L'assessore regionale a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori a Como per un sopralluogo al cantiere delle paratie del lungolago e a seguire conferenza stampa per aggiornare sull'avanzamento dei lavori. Presenti anche il sindaco di Como Mario Lucini e il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega ai rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba.Piazza Sant'Agostino – Como (ore 14.30)VARIEMilano Unita presenta alla stampa il suo progetto di recupero dell'area dell'ex-distretto militare di via Mascheroni. Il progetto viene presentato dall'Arch. Antonello Boatti. Presenti i capilista di Milano Unita, Paolo Limonta e Elena Lattuada e i candidati del Municipio 1Cam Garibaldi, corso Garibaldi 27 (ore 11.00)Il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli illustra alla stampa i progetti ammessi al finanziamento del programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) che riguardano la città di Milano.Sede del provveditorato interregionale alle opere pubbliche, piazzale Rodolfo Morandi 1, (ore 12.30)Assimpredil Ance incontra i candidati sindaco di Milano, Layla Pavone (ore 14.30) e Luca Bernardo (ore 16.00)Sede Assimpredil Ance, via San Maurilio 21 (dalle 14.30) (Rem)