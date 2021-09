Spagna: eruzione a La Palma, evacuate già più di 2 mila persone, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già più di 2 mila le persone evacuata a La Palma, l’isola delle Canarie dove da alcune ore è in corso un’eruzione vulcanica. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “24 Horas”, le procedure di evacuazione procedono principalmente dalla zona costiera. Anche prima dell'inizio dell'eruzione, è stato riferito che le persone con mobilità ridotta sono state trasferite per non metterle in pericolo. Come mostrano diversi filmati, la lava e una nuvola di cenere si stanno avvicinando agli edifici residenziali, dai quali i residenti locali sono già stati evacuati. Secondo i dati preliminari, al momento non risulta alcuna vittima. Il consigliere per la sicurezza del governo di Palma, Nieves Rosa Arroyo Diaz, ha affermato che la lava scorre ora in cinque direzioni che scendono verso la zona costiera. "Abbiamo già evacuato le aree più vicine alla zona dell'eruzione. Stiamo cercando di evacuare l'intera area”, ha detto. Secondo il presidente del governo delle Isole Canarie, Angel Victor Torres, che non si sa quanto durerà l'eruzione. (Spm)