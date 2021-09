Algeria: Macron, Bouteflika "figura di spicco" e "partner esigente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha reso omaggio all'ex capo dello Stato algerino, Abdelaziz Bouteflika, in occasione dei suoi funerali che si svolgono oggi. Come riferisce l'Eliseo, Macron domenica ha descritto Bouteflika, morto venerdì all'età di 84 anni, come una "figura di spicco" dell'Algeria contemporanea e "un partner esigente per la Francia" durante i suoi vent'anni al potere. Il capo dello Stato francese ha inviato, in un comunicato diffuso dall'Eliseo, "le sue condoglianze al popolo algerino" e si è dichiarato "impegnato a sviluppare stretti rapporti di stima e di amicizia tra il popolo francese e il popolo algerino". (Frp)