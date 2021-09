Roma: Diaco (M5s), su cinghiali la competenza è della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima Claudia Gerini e ora Massimo Lopez che attacca frontalmente Virginia sempre sul tema dei cinghiali. Lo sanno pure i sassi che la competenza è della Regione Lazio". Lo scrive in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco. "Ormai l'abbiamo capito, la macchina del fango deve andare avanti e il mantra 'è sempre corpa daaaaa Raggi' non si deve fermare, abbiamo capito anche questo - aggiunge Diaco -. Una cosa è certa, non ci piegheremo mai a questa comunicazione strumentale e andremo sempre. Avanti con coraggio. (Rer)