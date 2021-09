Libano: patriarca Rai condanna l'importazione di carburante dall’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha condannato oggi l’acquisto – promosso dal movimento sciita Hezbollah – di carburante e olio combustibile iraniani, trasportati via terra nel Paese con autocisterne provenienti dalla Siria. Durante la sua omelia domenicale, il prelato ha denunciato “pratiche o posizioni che contraddicono l’entità e le istituzioni dello Stato”, sottolineando che esse impediscono al sistema di “funzionare adeguatamente”. “Li chiamano semplicemente punti controversi, come se risolverli non fosse necessario, come la neutralità del Libano e il suo non allineamento; la correzione di pratiche che violano la Costituzione e gli accordi di Taef; il modo in cui le autocisterne di carburante sono state trasportate nel Paese; gli ostacoli all’inchiesta sul crimine del porto” di Beirut, ha proseguito Rai. Il nuovo governo, guidato da Najib Miqati, dovrà “compiere riforme, ripristinare l’attività economica e finanziaria, garantire l’anno accademico, sostenere le scuole private come quelle pubbliche, risolvere la crisi del carburante e dell’elettricità e fermare i traffici illeciti alla frontiera”, ha aggiunto il cardinale. (Res)